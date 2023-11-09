مسئول فريق الطوارئ النرويجي عن دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل: مجرمو حرب ويجب محاكمتهم

رد الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، على أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بوجود عناصر من حماس في محيط مستشفيات غزة، قائلًا: "الإسرائيليون يطلقون الأكاذيب، ولم أر أي جنود من حماس أو جماعات مقاومة في مستشفيات غزة".

وحول تقييمه الموقف الأمريكي والبريطاني الداعم لإسرائيل، قال جيلبرت خلال مداخلة عبر الزووم، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، إنهم يتركبون جرائم حرب، ويجب تقديمهم للمحاكمة الدولية.

وواصل قائلًا:"الإبادة الجماعية مسئوليتهم.. غزة تعاني نقصًا حادًا في كافة الإمدادات".