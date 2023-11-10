التنمية المحلية: تنفيذ 616 مشروعا تنمويا في 11 محافظة بـ6 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في 2019-2020 " تم تنفيذها في عدد 11 محافظة في عدد 143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم نهو العمل بعدد 324 مجمعا حكوميا من إجمالي 332 مجمع خدمات حكومية يتم انشاءها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى وتم استلام عدد 251 مجمعا ابتدائيا كما تم تأثيث 168 مجمعا حكوميا وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92% .

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى لحياة كريمة يبلغ عددها حوالى 349 مشروعا تتضمن 124 سوقا - 97 موقفا - 130 نقطة إطفاء ، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالي المشروعات وجاري العمل على نهو عدد 167 نسبة تنفيذ 48%، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظفا.

