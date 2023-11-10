أخبار التعليم.. موعد غرة شهر جمادي الأولى فلكيا وتعليمات بالحديث عن الانتخابات الرئاسية في الإذاعة المدرسية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تعرف على موعد غرة شهر جمادى الأولى فلكيا.. شهران على رجب

يترقب المسلمون موعد بداية شهر جمادى الأولى وفقا للتقويم الهجري 1445هـ، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر جمادى الأولى 1445هـ، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية والذي يوافق الاثنين المقبل.

تراث مصر الرقمي.. تعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون حول العمل المشترك على مشروع بوابة تراث مصر الرقمي، كما شهد حفل التوقيع أيضا الإعلان عن تعاون جديد بين الوزارة والجامعة بشأن تدريب طلاب وخريجي كليات الهندسة الجدد من جميع أنحاء مصر بغرض التأهل للتوظيف في مجال الإلكترونيات في الشركات العالمية وزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل.

الإثنين المقبل انطلاق معرض التعليم في روسيا بالقاهرة

ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة "البيت الروسي" معرض "التعليم في روسيا"، في الحادية عشر صباح يوم الإثنين المقبل، بدار القوات البحرية، والذي يستمر حتى السادسة مساء بحضور وفد من روسيا يمثل أكبر الجامعات الروسية.

تفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بجامعة بني سويف الأهلية

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، استقبال الجامعة الأهلية، اليوم، اللجنة المشكلة من قبل قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على الموارد المادية والبشرية لتفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني التابع لقطاع الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة الأهلية.

رئيس جامعة حلوان: نقف خلف القيادة السياسية في الحفاظ على أمن مصر القومي

انطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد الكلية.

عميد طب القاهرة: أصبح من السهل علاج المواطنين من الجلطات والسكتات الدماغية

أنطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وبمشاركة جميع أقسام أمراض المخ والاعصاب بالجامعات المصرية المختلفة لدراسة ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكتة الدماغية واحدث التقنيات واخر ما وصل إلية العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية.

إطلاق حملة يلا نشجع المصري في مدارس القاهرة.. والطلاب يتفاعلون|صور

نظمت مدارس القاهرة للغات، حملة للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة تحت عنوان ( يلا نشجع المصري) ، وذلك لتشجيع ودعم وحث الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة على تشجيع المنتجات المصرية و النهوض بها

تعليمات للمدارس الثانوية بتأكيد الإذاعة المدرسية على أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

واصلت اليوم إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية جولاتها الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية ، حيث زارت مدارس : بدر السنيطي الثانوية المشتركة ، وسبرباي الرسمية المتميزة للغات .

جامعة حلوان: الحاضنات التكنولوجية تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام

قال الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان إن برنامج الحاضنات يهدف إلى اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".