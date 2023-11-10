أخبار التعليم| فتح الالتماسات إلكترونيا لنتيجة امتحانات طلاب دبلومات حقوق عين شمس.. جامعة الجلالة تعلن إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة بالتعاون مع أريزونا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس متمثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣: ١٤ من نوفمبر الجارى ويشارك بالمعرض كليات العلوم ، والهندسة، والبنات ، والزراعة، والتربية النوعية .

الاعتبارات الأخلاقية لاستخدام الحيوانات في البحث العلمي دورة تدريبة لاعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة القاهرة تعلن موعد نهاية البطولات الرياضية

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

فتح الالتماسات إلكترونيا على نتيجة الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات القانون الخاص دور أكتوبر لعام 2023.

جامعة الجلالة تعلن إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعة أريزونا.. تفاصيل

اعلنت جامعة الجلالة الاهلية بالتعاون والشراكة مع Arizona State University, للتأهيل للدراسة في جامعة الجلالة للحصول على أفضل الفرص محلياً ودولياً، حيث تتيح للطلاب برامج الشهادة المزدوجة من جامعة الجلالة، وذلك للطلاب في تجربة التعليم المبتكر والاستمتاع بتجربة جامعية فريدة.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب ببرنامج تدريبي باللغة الانجليزية

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.