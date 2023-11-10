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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: الموقف المصري ضد التهجير صريح ولا إدارة أجنبية لقطاع غزة..فيديو

الكاتب الصحفي إيهاب
الكاتب الصحفي إيهاب عمر

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، الباحث المتخصص في السياسة الدولية، إن الرئيس السيسي حول شبه جزيرة سيناء إلى قبلة اقتصادية ولوجستية خلال السنوات الماضية.


وأضاف الكاتب الصحفي إيهاب عمر، الباحث المتخصص في السياسة الدولية، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الموقف المصري ضد التهجير صريح ولا إدارة أجنبية أو إقليمية لقطاع غزة".


وأشار الكاتب الصحفي إيهاب عمر، الباحث المتخصص في السياسة الدولية،: "كافة المحاولات لصناعة قناة تنافس قناة السويس فشلت واي محاولات جديدة ستفشل أيضا".
 

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