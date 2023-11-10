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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تحصد مركزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

   حصدت محافظة القاهرة مركزين ضمن الـ18 مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزها خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.
وحصل مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من الدكتورة شيرين علي عبدالله العجرودي (كلية الهندسة جامعة عين شمس) على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع "جديد" المقدم من المهندس رامي انور شنودة (شركة جديد) 
وهو شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة .
وأشار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال -في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس- إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تسعى مصر لتحقيق رؤيتها 2030 على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخى، حيث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.
وأوضح المحافظ أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمد على التكنولوجيا الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

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