محلل سياسي: القادة الغرب بدأوا يظهرون الصهيونية التي بداخلهم

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسى، إن لم يحدث فى التاريخ، عقاب شعب بعقاب جماعي مثلما حدث في غزة.



وأضاف ماك شرقاوى خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن الشعوب الغربية بدأت تشعر بالقضية الفلسطينية، وردات الفعل الشعبى حول الفيديوهات تنتشر بسرعة كبرى بين الشعوب أكثر بـ 15 مرة من الدعاية الأخرى.

وأوضح ماك شرقاوى، أن إسرائيل هى الولاية الـ 51 لأمريكا، والرئيس الأمريكى بايدن صهيونى، وجميع القادة بدأوا يظهرون “الصهيونية”.

الهلال الأحمر

وكانت قالت مي الصايغ مسؤولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، إنّ وقف تصعيد الأعمال العدائية من شأنه إتاحة فرصة للجميع من أجل التقاط أنفاسهم وذلك في قطاع غزة.

وأضافت الصايغ "السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل سيحصل الأشخاص الموجودون في شمال غزة الذين ينتقلون إلى جنوب غزة على المكان الآمن؟! هل يمكنهم الحصول على مساعدات غذائية والدعم الصحي".

