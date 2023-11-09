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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: الوضع بغزة في حالة انهيار كامل

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، إن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل، مشيرةً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني.

 

وأضافت، في بيان، أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلاً عن إصابة 26 ألفاً آخرين. 

وأشارت إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وطالبت الكيلة بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، ودخول الفرق الطبية المتطوعة، والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري، وإدخال المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.

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من جانب آخر، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10 آلاف و966 شخصًا، وأكثر من 28 ألفًا و500 جريح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة قولها إن الهجمات الإسرائيلية قتلت 10 آلاف و790 شخصاً في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفاً، وفي الضفة الغربية قتلت إسرائيل 176 فلسطينياً، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2450 جريحاً.

وأضافت أن من بين الضحايا 4 آلاف و412 طفلاً، 2918 سيدة، و667 مسناً، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2650 فلسطينياً، بينهم أكثر من 1400 طفل.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلي

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