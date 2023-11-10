مديرية العمل بأسوان تنظم دورات تدريبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية"مهنتك مستقبلك"

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح سلسلة الجهود التى تبذلها مديرية العمل لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك".

مشيداً بجهود وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته ودورها فى تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات لتمكين المرأة والشباب إقتصادياً وتعزيز حصولهم على فرص عمل لائقة لإقتحام سوق العمل.

مهنتك مستقبلك

ومن جانبه أكد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأنه ضمن تنفيذ الخطة المحلية للتدريب المهنى للعام 2023/2024 تواصل المديرية برعاية وزير العمل ومحافظ أسوان تنظيم الدورات والبرامج التدريبية المجانية الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسواني.

مشيراً إلى أن الدورات تتضمن تنفيذ تدريبات على برامج الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى ، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات على برامج صيانة الشاشات وكاميرات المراقبة والريسيفر ، وذلك ضمن تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم (قطاع التعليم الفنى).

كما أوضح فوزى صابر أن الدورات تتضمن أيضاً تنفيذ تدريبات متخصصة على برامج الكهرباء سليسون والسباكة الصحية بالوحدة التدريبية بمركز نصر النوبة ، علاوة على تنفيذ تدربيات على الملابس الجاهزة بالوحدة المتنقلة وذلك لإستيعاب قوائم الإنتظار والإقبال من السيدات والفتيات وخاصة بمركز نصر النوبة للتعلم وإيجادة هذه المهنة بالشكل المطلوب .

جهود

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع مركز شرطة دراو والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة إزالات لتعديات على أراضى زراعية بإجمالى 22 حالة على مساحة 19 قيراط ، وبما يعادل 3325 م2 بنطاق نجع ونس التابع لقرية الشطب.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع الإصلاح الزراعى بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 6559 م2 عبارة عن مبانى على أراضى زراعية، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لـ 12 حالات تعدى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان منها 6 حالات بنطاق قروى أبو الريش بإشراف من مساعد مدير الأمن، وأيضاً محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وجابر فتحى رئيس القرية، وفنى الإدارة الزراعية.

كما تم إزالة 6 حالات أخرى بمنطقة المحاجر، وإيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص بمناطق الجوزيرة وحى الرضوان بمساحة 1700 م2 بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسئولى حى جنوب برئاسة علاء آدم رئيس الحى، وتم إيقاف أعمال بناء بنطاق حى غرب بقيادة سحر مصطفى رئيس الحى، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.