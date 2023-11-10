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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دراسة: درجات الحرارة العام الماضي كانت أعلى مقارنة بـ125 ألف سنة الماضية

صدى البلد

 

خلص بحث نشرته منظمة كليمت سنترال في برينستون في ولاية نيو جيرسي اليوم الخميس إلى أن درجات الحرارة خلال الـ12 شهرا كانت الأعلى خلال الـ125 ألف عام الماضية.

وقالت المنظمة إن متوسط درجة الحرارة عالميا كان أعلى بواقع 32ر1 درجة مئوية مقارنة بقبل الثورة

الصناعية.

وقد أثرت موجة الحرارة على الدول  الغنية والأفقر على

حد سواء. وقال  كبير الباحثين اندرو بيرشينج إنه على الرغم من أن التأثيرات المناخية كانت أقوى في الدول النامية بالقرب من خط الاستواء، فإن فترات الحرارة الشديدة المرتبطة بالمناخ في الولايات المتحدة والهند واليابان وأوروبا تشير إلى أنه لا أحد آمن من التغير المناخي.

وقد قام فريقه بمراجعة سجلات درجات الحرارة من 175 دولة و 154 ولاية أو إقليم و 920 مدينة رئيسية من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. ونشرت المنظمة التحليل على موقعها الإلكتروني.

وسجلت مدينة هيوستن في ولاية تكساس حرارة مفرطة لمدة 22 يوما خلال الفترة قيد المراجعة، أكثر من أي مدينة أخرى في العالم.

وكانت المدن الأخرى المتضررة من الحرارة الشديدة نيو أورليانز في ولاية لويزينا أيضا في الولايات المتحدة وجاكرتا و تانجيرانج في إندونيسيا، حيث سجلت هذه المدن حرارة مفرطة لمدة 17 يوما.

ويأتي هذا التقرير عقب أن قالت خدمة كوبرنيكوس للمناخ إن درجة الحرارة خلال أول عشرة أشهر من عام 2023 كانت أعلى بواقع 43ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وبحسب بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن تشرين الأول/أكتوبر 2023 ليس فقط الأكثر دفئا منذ بدء التسجيلات، فإنه كان الأدفئا منذ 125 ألف عام.
 

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