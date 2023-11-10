معاناة الأهلي تتزايد بسبب الدوري الإفريقي | تفاصيل

أكد ضياء السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، أنه أعلن منذ البداية رفضه لمشاركة الأهلي في الدوري الأفريقي لأنه بطولة لم تمنح الفريق الأحمر المكاسب المنتظرة.

وقال ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الجوائز لم تكن واضحة وكان الحديث عن مبالغ مالية أكبر بجانب ضيق الوقت بين اللقاءات لدرجة أن الأهلي لعب ضد صن داونز الجنوب أفريقي مرتين في 4 أيام".

وأضاف:" الأهلي لم يستفد فنياً بل بالعكس أثرت على الفريق الأحمر لأن الأهلي خسر بطولتين كما يتردد في الإعلام".

وتابع:" الأهلي شارك في البطولة لأسباب اقتصادية بحتة فمباراتي سيمبا التنزاني فازالأهلي خلالها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً ولكن الأهلي مازال يعاني بسبب تأثير هذه المشاركة".

وأشار إلى أن الأهلي كان عليه الانسحاب وعدم المشاركة في البطولة مثلما حدث في البطولة العربية".