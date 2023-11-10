أحمد سالم : قناة الزمالك المنبر الرسمي لأى قرار يخص مجلس إدارة النادي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي كان يحتاج خلال الفترة الماضية منبر رسمي يخرج منه القرارات وهو ما نفعله فى الوقت الحالي عبر قناة الزمالك.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "هناك العديد من الشائعات على السوشيال ميديا تخص نادي الزمالك وهو الأمر الذى نعاني منه خلال الفترة الماضية ولكن فى الوقت الحالي الجماهير تنتظر كل شييء يخص النادي عبر قناة الزمالك".

وأضاف: "كان هناك شائعة بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري قبل اجتماع المجلس وهو الأمر الذى جعلني أخرج وأرد على تلك الشائعة".