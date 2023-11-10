قرارات حاسمة لمجلس الزمالك.. المدرب الجديد ومستحقات أوسوريو ومصير الثلاثي|تفاصيل

فتوح وصبحي والزناري

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا فى رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم ولكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانوا سببا فى رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راقي".

وأضاف أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا يوم الأثنين المقبل وسيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري ، وسيتم عقد جلسة مع معتمد جمال يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته فى المرحلة المقبلة، وايضا ملف المدير الفني سيكون على طاولة المجلس يوم الأثنين"