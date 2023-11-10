ملفات مصيرية.. مجلس الزمالك يحسم المشاركة بالسوبر المصري في هذا الموعد

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب سيدرس ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال اجتماعه يوم الاثنين المقبلة.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "المجلس سيدرس هذا الأمر من أجل الحصول على حق النادي ومن ثم مخاطبة اتحاد الكرة وهذا ما سيتم عرضه على المجلس فى الاجتماع المقبل".

وكان أحمد سالم قد اكد أن النادي كان يحتاج خلال الفترة الماضية منبر رسمي يخرج منه القرارات وهو ما نفعله فى الوقت الحالي عبر قناة الزمالك ، وهناك العديد من الشائعات على السوشيال ميديا تخص النادي وهو الأمر الذى نعاني منه خلال الفترة الماضية ولكن فى الوقت الحالي الجماهير تنتظر كل شيء عبر قناة الزمالك".

وأضاف: "كان هناك شائعة بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري قبل اجتماع المجلس وهو الأمر الذى جعلني أخرج وأرد على تلك الشائعة".