ضياء السيد : الدفاع صداع متكرر للمنتخب.. وكيروش اشتكى من هذه النقطة

أكد ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، أن تدريب المنتخبات يختلف عن الأندية لأن كل أجندة دولية تأتي في وقت متباعد عن الآخر وبالتالي تحدث تغييرات بالنسبة لقائمة المنتخب.

وأضاف ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن أي مدرب للمنتخب يحتاج لتثبيت القائمة قبل البطولات المهمة مؤكداً أن هذا الأمر يفعله البرتغالي روي فيتوريا المدرب الحالي للمنتخب.

وأشار إلى أن مركز قلب الدفاع يمثل صداعاً لمنتخب مصر في فترات طويلة موضحاً أن البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الأسبق للمنتخب والذي عمل معه مساعداً عانى من نفس النقطة.

وأتم قائلاً:" رامي ربيعة انضم اضطرارياً للمنتخب في لقاء السنغال بتصفيات كأس العالم 2022 ، وهذا المركز يشهد إصابات عديدة وبالتالي يجب تجهيز أكثر من لاعب".