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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجنبا للضغوط.. مدرب الفراعنة السابق يؤيد استبعاد ثنائي الزمالك من المنتخب

فتوح وصبحي
فتوح وصبحي

أكد ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، أن نادي الزمالك لم يغلق ملف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي حارس المرمى بعدما تأخر في إعلان نتائج التحقيقات مع الثنائي.

وقال مدرب الفراعنة الأسبق عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" من حق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أن يبحث عن مصلحة المنتخب في المقام الأول.. وفي النهاية قد تنتهي الأزمة من جانب الزمالك بتخفيض العقوبات مثلاً إلى التغريم وليس البيع".

وأشار إلى أن المدرب الأجنبي لا يضع نفسه تحت ضغوط مؤكداً أنه لو كان مدرباً للمنتخب الوطني وقتها لن يضم الثنائي وسيبتعد عن أي ضغوط.

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