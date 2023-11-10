ضياء السيد: أتمنى عودة حجازي للمنتخب قبل أمم أفريقيا..ومهاجم إنبي يستحق الفرصة

تمنى ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، عودة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار بداية العام المقبل.

وقال ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن حجازي قائد وعنصر مهم وسيحل أزمة كبرى للمنتخب قبل البطولة القارية.

وأوضح أنه قلق من ظهور حجازي في تدريبات اتحاد جدة مبكراً ويتمنى ألا يتعجل في المشاركة لحين اكتمال جاهزيته البدنية.

وأشار إلى أن أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي يستحق الفرصة في المنتخب الوطني لأنه لاعب مميز في ضربات الرأس ويملك مقومات بدنية