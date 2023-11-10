نجم الزمالك السابق : فيتوريا فتح الباب للاعبين المتمردين بضم فتوح وصبحي

أكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أخطأ في ملف ضم فتوح ومحمد صبحي، خصوصًا بعد قرار عرضهما للبيع من جانب إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن موقف المدرب البرتغالي غريب، فماذا لو قام اللاعبان بمغادرة معسكر للمنتخب في وجوده، كيف سيتصرف معهما؟!.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يجب تطبيق القوانين الاخلاقية بين الأندية واتحاد كرة القدم، وأي لاعب يتم استدعائه من جانب ناديه بناء على مستواه الفني، والثنائي فتوح وصبحي لديهما أزمة مع نادي الزمالك وقاموا بالاخلال بالنظام، فكيف يتم مكافأة اللاعبان بدلا من إقرار النظام والاخلاق، لأن معنى ضم فتوح وصبحي للمنتخب هو التعدي على قرار إدارة الزمالك، لذلك يجب عقد اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على قرار فيتوريا".

وأضاف: "هناك لاعبان قاما بارتكاب سلوك مشين ضد نادي الزمالك، فهل من حق المنتخب ضمهما، وأن يجعل اللاعبين يكررون أفعالهم في حق أنديتهم ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر مستقبلا بشكل طبيعي دون مشكلة".

وأكمل: "فيتوريا أصبح مسؤول في مصر، وعليه المحافظة على الانضباط والاخلاق لكنه فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين، ويجب على نادي الزمالك الاعتراض على هذا القرار وإدانة قرار فيتوريا بضم صبحي وفتوح، واللاعبان ساهما في خسارة الزمالك قبل لقاء زد، بعدما حدث انقسام في المعسكر وتأثر اللاعبين بالأزمة".

وواصل: "مجلس إدارة الزمالك كفيل أن يحصل على حقوق النادي من الناحية الاخلاقية، خصوصا بعدما تمرد صبحي وفتوح، ويجب أن يتم تطبيق القرارات الانضباطية، ولو كان فيتوريا طلب ايقاف اللاعبان كان القرار سيتم تنفيذه من جانب نادي الزمالك، لأن الرياضة أخلاق في المقام الأول".