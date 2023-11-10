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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي والزمالك السابق: فيتوريا يبحث عن مصلحته الفنية في ضم صبحي وفتوح

فيتوريا
فيتوريا

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أي مدير فني يبحث عن مصلحته في المقام الأول، ولو كنت مكان روي فيتوريا وأحتاج لانضمام محمد صبحي وأحمد فتوح في منتخب مصر سيتم ضمهما بصفة طبيعية، مشيرا إلى أن هناك أزمة فنية في مركز الظهير الأيسر حيث لا يتواجد سوى فتوح ومحمد حمدي لاعب بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "المدير الفني هو المسؤول الأول وسيتم الهجوم ضده في حالة خسارة أي مباراة، ولو أصيب محمد حمدي فلن يجد له بديل حال استبعاد أحمد فتوح، وسبق وأصر حسن شحاتة على ضم عصام الحضري لصفوف منتخب مصر في 2008، لأنه يرى مصلحته في تواجد اللاعب رغم أزمته الشهيرة مع النادي الأهلي بعد هروبه إلى سيون السويسري".

وأضاف: "أحمد فتوح لا يدرك قيمة قميص نادي الزمالك، وفي النهاية تمت معاقبته، وقد يتم استبعاده المرحلة المقبلة بعد معسكر المنتخب القادم، بسبب عدم مشاركته مع ناديه، وفي النهاية فيتوريا مدرب واقعي لأنه يريد مصلحة المنتخب المصري في ظل نقص اللاعبين بمركز الظهير الأيسر".

وأكمل: "حزنت على مستوى رمضان صبحي خلال لقاء بيراميدز والزمالك، اللاعب ابتعد كثيرًا عن مستواه الحقيقي، وأصبح خارج منتخب مصر، وأخطأ بكل تأكيد في قراره بالرحيل عن الأهلي والانتقال لبيراميدز، وما حدث له نتيجة طبيعية، ولو كنت مكانه وفي سن صغير فلن أقبل فكرة الرحيل عن الأهلي تماما، وموقفه عكس السعيد وفتحي وشريف اكرامي لأنه رحلوا في سن كبير".

وتابع: "رمضان افتقد الدعم الجماهيري والإعلامي، ومستواه كان يزيد للغاية وكان أفضل لاعب مع المنتخب الأوليمبي في أمم افريقيا، وكان يشارك مع الأهلي في بطولات كبيرة ويتم رؤيته ودعمه بشكل قوي، لكن هناك لاعبين تفكر في حياتهم الأسرية والمهنية والفلوس مهمة لأي لاعب، لكن رمضان كان لاعب صغير السن وقادر على تعويض الجانب المالي".

وأكد: "لو عاد الزمن بـ رمضان صبحي، فأعتقد أنه لن يكرر ما فعله برحيله عن الاهلي وانتقاله لبيراميدز، لو جلست معه وسألته سيبدي ندمه على قراره السابق، رمضان فقد الكثير من بريقه مع بيراميدز"

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