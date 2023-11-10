نجم الكرة المصرية : اختيارات فيتوريا منطقية باستثناء فتوح وصبحي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه فوجئ بقرار روي فيتوريا بضم ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لصفوف منتخب مصر، مؤكدا بأن القرار جاء مثل "كرسي في الكلوب" ضاربًا بعرض الحائط القيم والمبادئ، مؤكدا بأنه قرار غير متوقع وصادم بالنسبة له، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتبارات لوجود لاعبين صغار السن، تنعكس تلك القرارات عليهم مستقبلا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك لعب بروح عالية أمام بيراميدز، والعناصر التي شاركت في المباراة وكانت غائبة منذ فترة طويلة مثل ناصر منسي وسامسون وعبدالشافي وعبدالله جمعة تستحق التحية والتقدير وكذلك المدرب معتمد جمال الذي أدار المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "باستثناء فتوح وصبحي، فأن اختيارات فيتوريا منطقية لقائمة منتخب مصر، وسعيد بإصراره على ضم مروان عطية رغم تراجع مستواه، وأحمد فتوح لو استمر على نفس طريقته سيذهب إلى طريق آخر تماما ولا يليق أن يقال عليه هذا الكلام، والزمالك اتخذ قرار تاريخي لم يصدر مثله منذ 30 عاما، واعادة الانضباط لغرفة ملابس النادي كانت تستلزم قرار قوي مثل الذي صدر مؤخرا".

وأكمل: "جمهور الزمالك حزين من أحمد فتوح، واتمنى من مجلس الادارة بالنادي عدم تصعيد الأزمة. لأن منتخب مصر بعيد عن تلك الأزمة، وأتمنى استمرار الدعم للمنتخب في المرحلة المقبلة، ومحمد حمدي يعيش حالة فنية جيدة وهو الظهير الأساسي مؤخرًا، وكذلك محمد صبحي هو الحارس الثاني في منتخب مصر".