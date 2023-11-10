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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: أؤيد استمرار معتمد جمال لنهاية الموسم.. وأرفض الاستعانة بالحرس القديم

معتمد جمال
معتمد جمال

كشف نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على هامش خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 .

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN" :

" الزمالك قدم مباراة مميزة للغاية أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وأتمنى استمرار معتمد جمال لنهاية الموسم على الأقل لحين التفاوض مع مدير فني أجنبي مميز يليق بإسم النادي، دون التعجل في استقدام الجهاز الفني الجديد".

وأضاف: " أرفض تماماً الاستعانة بأي مدير فني سبق له تدريب الزمالك مثل الفرنسي باتريس كارتيرون، والسويسري كريستيان جروس، وغيرهم، فقد حصلوا على فرصتهما من قبل وتمت إقالتهما يوماً ما، فعلى أي أساس يعودان من جديد لقيادة الأبيض ، أرى أن الثنائي قدما كل ما لديهم في التجارب السابقة ولن يستطيعا تقديم أي جديد".

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