النصر للسيارات تحذر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج الشائعات

في ظل الاستجابة الشعبية لدعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والاتجاه نحو المنتج المحلي، استغل بعض مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا معلومات مغلوطة وغير صحيحة على صفحات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستعدادها لإنتاج سيارة كهربائية جديدة صديقة للبيئة وهو ما نفته الشركة بأنها لم تتوصل لأي اتفاق حتى الآن لإنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، وهناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.

وأهابت شركة النصر للسيارات، بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يتم نشره من خلال الصفحات المشبوهة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية. مؤكدة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات.

وتسعى النصر لصناعة السيارات بشكل جاد التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.

إنتاج أتوبيس سياحي صديقة للبيئة

وقامت شركة النصر للسيارات مؤخرًا بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي صديق للبيئة طبقا لأحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنها تجري مفاوضات مع الشركات الأجنبية لإنتاج المركبة الكهربائية بديل “التوك توك” ذات الأربع عجلات.