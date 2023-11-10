بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

في سابقة من نوعها تعطي بريق أمل للكثير من فاقدى البصر وممن لديهم مشاكل في الإبصار أعلن مجموعة من الجراحون في نيويورك أنهم قد قموا بأجراء أول عملية على الإطلاق وذلك لزراعة عين كاملة لشخص قد استغرقت حوالي 21 ساعة، مما يعد إنجاز كبير وذلك على الرغم من أن المريض لم يستعد بصره في المقابل في العين المزروعة.

وقد ذكر الفريق الجراحي وفقا لوكالة رويترز بمركز لانجون هيلث الطبي أنه منذ إجراء العملية الجراحية التي كانت جزءا من زراعة للوجه، قد أظهرت العين بعض العلامات على سلامتها بما فيها الأوعية الدموية التي تعمل بشكل جيد والشبكية التي تبدو في حالة جيدة رغم أنه لم يستطع الأطباء زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.