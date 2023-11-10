أمريكا تعلن عن هدنة إنسانية لـ4 ساعات في شمال غزة .. حماس وإسرائيل تنفيان ونتنياهو يؤكد: القتال مستمر ولا وقف للنار دون إطلاق سراح الرهائن .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

نتنياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها

السيسي والمستشار الألماني يبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين

إسرائيل: الهُدَن في غزة تهدف لمساعدة اللاجئين على الفرار ولن تكبح الهجوم

دوجاريك: أي وقف للقتال في غزة لأغراض إنسانية يتعين تنسيقه مع الأمم المتحدة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

حماس تنفي التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية

بايدن يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج الرهائن



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وعلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب.

وأعرب المستشار الألماني، عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدًا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. وتناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شدد السيسي على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

على الصعيد الإقليمي والعربي، "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيراً ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، مشيرةً إلى أن البيت الأبيض أعلن أن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها 4 ساعات، الخميس، في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال، واصفًا ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وذكرت "الجريدة" أن طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" نفى التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل. وقال النونو، في بيان، إن "المحادثات مستمرة بشأن الهدنة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".

وقالت "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "هناك فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية"، مضيفًا أن "عشرات الآلاف من المدنيين في غزة لا يزالون يتحركون نحو جنوب القطاع".

وأشارت "الراي" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض أطلقته جماعة الحوثي من اليمن حيث قال: "إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل حيث تم اعتراضه بنجاح من قبل الدفاعات الجوية عبر نظام السهم حيتس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى. الهدف لم يخرق الأجواء الإسرائيلي".

ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحرز تقدمًا "استثنائيًا" في قطاع غزة، فيما أكد مكتبه في وقت سابق أن القتال لا يزال مستمرًا، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، لافتًا إلى أن إسرائيل ستسمح بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، داعياً السكان المدنيين في غزة إلى الإخلاء لجنوب القطاع.

وذكرت "الوطن" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن الجيش يتخذ "إجراءات محددة ودقيقة" في غزة لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من الفرار من القتال مع "حماس"، في إشارة على ما يبدو إلى هدنة مدتها 4 ساعات أعلنتها واشنطن.

وأشارت "الأنباء" إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن أي وقف للقتال بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة لأغراض إنسانية يتعين تنسيقه مع المنظمة الدولية، ويجب أن توافق عليه جميع أطراف الصراع "لكي يكون فعالاً حقاً".