طواقم طبية تتعرض لـ"حزام ناري" إسرائيلي بمحيط مستشفى العودة في غزة| فيديو

أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة من داخل "حزام ناري" شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي شرق قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن إصابة أحد المسعفين وتدمير عدد من سيارات الإسعاف.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مستشفى الرنتيسي للأطفال، وقبله بساعات قصفت محيط المستشفى الإندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة، وقبلهما عدة مستشفيات، مشيرًا إلى أن ذلك "يُعدّ جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي، وتدلل على وحشية إسرائيل".

والخميس، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل، مشيرةً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني.

وأضافت، في بيان، أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلاً عن إصابة 26 ألفاً آخرين.

وأشارت إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وطالبت الكيلة بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، ودخول الفرق الطبية المتطوعة، والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري، وإدخال المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.