الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بغارات الاحتلال العنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، باعتقال خمسة فلسطينيين من بلدة جباع، جنوب جنين.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: والدة المعتقل المحرر أسامة خليلية، وعلي محمد حمامرة، وخالد سليم بداد، وأحمد فايز كنعان، وعبد وليد ملايشة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: عمار شلاش حمور، محمد عيد حمامرة.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت بكثافة، ولم يبلغ عن إصابات.

