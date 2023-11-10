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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من بلدة جبع، جنوب جنين.

وصرحت مصادر أمنية وفلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: والدة المعتقل المحرر أسامة خليلية، وعلي محمد حمامرة، وخالد سليم بداد، وأحمد فايز  كنعان، وعبد وليد ملايشة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: عمار شلاش حمور، محمد عيد حمامرة.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت بكثافة، ولم يبلغ عن إصابات.

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