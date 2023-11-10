عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الفرافرة: إنشاء قرية جديدة بالنهضة على مساحة 250 فدانا

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن رفع إحداثيات مساحة 250 فدان بقرى النهضة لإقامة قرية عليها كتوسعات مستقبلية لقرى النهضة بمنطقة تبعد مسافة 3 كيلومتر عن القرية القديمة، كما جرى إعداد مقترح  4 مواقع  تمهيدا لإعداد كروكيات لها كمواقع للنفع العام ، حيث شدد الدكتور ياسر محمود رئيس المركز على ضرورة بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين .

وفى سياق متصل تفقد رئيس المركز محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة الفرافرة وذلك لمتابعة اليات العمل خلال تركيب غاطس جديد بقدرة 60 حصان لضخ 200 متر مربع من مياة الشرب النقية على شبكة المياه لكى تغطى كافة أنحاء المدينة وخاصة بعدما نجحت تجربة ضخ مياة الشرب دون انقطاع علي مدار اليوم .

وشدد رئيس المركز على تذليل كافة العقبات للوصول لمستوى متميز من جودة الخدمات الحيوية التى تليق بأهالى مدينة الفرافرة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة التاكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وناشد رئيس المركز المواطنين بحسن إستخدام المورد المائى و الترشيد فيه وعدم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المحددة لها حفاظا على استمرارية و جودة الخدمات.

جامعة الوادي الجديد تطلق حملة للتطعيم بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19



كما تابع رئيس مركز الفرافرة إصلاح بعض الاعطال بقرى المركز حيث تم إصلاح عدد 2 عطل مياه ببئر 7 بابو منقار وكذلك إنهاء أعمال تطهير الغرف والمطابق الرئيسية بمشروع الصرف الصحى بقرية على بن أبى طالب وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

وزير النقل: تعويضات مالية ووحدات سكنية بديلة نظير إخلاء مسار القطار السريع

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب مرسى علم

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

قمة مصرية قطرية بالقاهرة بين الرئيس السيسي والأمير تميم .. اليوم

وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لمطار القاهرة

لحظة استقبال السيسي لـ أمير قطر لدى وصوله مطار القاهرة| شاهد

بعد قصفها للمرة الرابعة.. أول تعليق من مدير مستشفى الشفاء على استهدافها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرق الصحيحة للحصول على فوائد الثوم| هذه أهمها

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم

شكلها متغير .. شاهد بطلة مسلسل الحاج متولي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

هالة صدقي تكشف عن رأيها في موقف بيومي فؤاد وموقف غريب للزعيم.. فيديوجراف

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ