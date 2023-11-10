رئيس مركز الفرافرة: إنشاء قرية جديدة بالنهضة على مساحة 250 فدانا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن رفع إحداثيات مساحة 250 فدان بقرى النهضة لإقامة قرية عليها كتوسعات مستقبلية لقرى النهضة بمنطقة تبعد مسافة 3 كيلومتر عن القرية القديمة، كما جرى إعداد مقترح 4 مواقع تمهيدا لإعداد كروكيات لها كمواقع للنفع العام ، حيث شدد الدكتور ياسر محمود رئيس المركز على ضرورة بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين .



وفى سياق متصل تفقد رئيس المركز محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة الفرافرة وذلك لمتابعة اليات العمل خلال تركيب غاطس جديد بقدرة 60 حصان لضخ 200 متر مربع من مياة الشرب النقية على شبكة المياه لكى تغطى كافة أنحاء المدينة وخاصة بعدما نجحت تجربة ضخ مياة الشرب دون انقطاع علي مدار اليوم .



وشدد رئيس المركز على تذليل كافة العقبات للوصول لمستوى متميز من جودة الخدمات الحيوية التى تليق بأهالى مدينة الفرافرة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة التاكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وناشد رئيس المركز المواطنين بحسن إستخدام المورد المائى و الترشيد فيه وعدم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المحددة لها حفاظا على استمرارية و جودة الخدمات.





كما تابع رئيس مركز الفرافرة إصلاح بعض الاعطال بقرى المركز حيث تم إصلاح عدد 2 عطل مياه ببئر 7 بابو منقار وكذلك إنهاء أعمال تطهير الغرف والمطابق الرئيسية بمشروع الصرف الصحى بقرية على بن أبى طالب وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلى.