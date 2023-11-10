تعليم الوادي الجديد: برنامج تدريبي لمعلمي الإنجليزية بالصف السادس الابتدائي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة عن مواصلة البرنامج التدريبى لمعلمى الصف السادس الابتدائى وفق خطة الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، حيث يستهدف البرنامج معلمى اللغة الإنجليزية بهدف تكثيف التدريبات الخاصة بمعلمى الصف السادس الابتدائى ورفع قدراتهم المهنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، انطلاقا من دعم وتطوير التعليم بالإضافة لتحسين أداء المعلمين لصقل مهاراتهم واطلاعهم على استراتيجيات المنهج الجديد وتطبيق أهدافه، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى، التدريب، وتوجيه عام اللغة الإنجليزية.



وفى سياق متصل، يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد سلسلة ندواته للتثقيفية لنشر الوعى البيئى لدى طلاب المدارس بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، حيث جرى تنفيذ ندوة بمدرسة الخارجة الثانوية الجديدة بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة بالمديرية وتوجيه عام المواد الفلسفية.



وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن الندوات تتضمن نشر الوعى لدى الطلاب لإتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب العادات السلبية التى لها مردودها السييء على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية.