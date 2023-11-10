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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عشاها برة وتخلص منها.. تفاصيل إنهاء حياةعروس الإسماعيلية علي يد زوجها

والدة الضحية
والدة الضحية

«خسارتك في التراب يا ياسمين»، بهذه الكلمات، جلست «منال» والدة  ضحية جديدة من ضحايا العنف ضد المرأة بمحافظة الإسماعيلية ، مكلومة مكتوفة الأيدي، تصرخ وتبكي وتمسك بألبوم صور، طلت فيه الضحية بفستان زفاف أبيض.

 

 

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كشفت والدة عروس الإسماعيلية ضحية غدر زوجها خلال بث مباشر أجراه «صدي البلد»، عن تفاصيل مأساوية عاشتها الضحية التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة نومها بمنزلها بمنطقة الحكر التابعة لقسم ثان وأمام طفلتها ذات الثلاث سنوات. 

وكانت العروس قد أطفأت شموع تورتة الاحتفال بعيد ميلادها قبل أيام قليلة لتكمل ٣٣ عاما، وهي تردد لأمها سنة خلصت من عمري يا أمي ولا تعلم أنه العام الأخير.

وسط الحزن الذي خيم علي منزل أسرة الضحية وأطفالها وعلامات الذهول التي ظهرت بقوة على ملامح الأب والأم وأشقائها الشباب، من قيام زوجها بارتكاب جريمته خاصة وأنه تزوجها فقط قبل ٤ أشهر، صرخت الام مطالبة بالقصاص العادل مؤكدة إيمانها بعدالة السماء.

وخلال البث المباشر، كشفت الام المكلومة عن تفاصيل الليلة الأخيرة التي جمعتها بفقيدتها قبل الحادث المأساوي،  الجمعة الماضية، حيث قالت لصدي البلد: “ بنتي مطلقة قبل ثلاث سنوات، ومعها ٣ أطفال، وعريسها الجديد اتقدم لها من سنة وحصلت ظروف منعته لأنه متزوج بأخري في الصعيد، ومن ٤ شهور اتقدم لها تاني ووافقنا وكتبنا الكتاب وتركت ولادها الكبار معايا وبنتها مريم ٣ سنوات كانت معاها، وكل أسبوع تقضي معانا يوم الجمعة، لكن قبل الوفاة بيوم خرجت مع عريسها عشاها برة، ورجعت أخدت حاجات ومشيت، ومن يومها لغاية ما روحت لها البيت تليفونها مقفول".

تتابع والدة الضحية:" منه لله، قتل فرحتي، أول ما روحت لها البيت،شوفت صوان وسمعت قرأن، لآخر لحظة قولت اكيد في عزاء في العمارة، استحالة أصدق أن وردة عمري تتقطف بالطريقة دي، وتطعن غدر، وتموت علي سريرها، قدام طفلة يا دوب ٣ سنوات".

تضيف الأم:« طلع كان بيضربها كل يوم وبينكد عليها بسبب غيرته الشديدة وكانت مخبية علينا علشان حصل مرة واحدة واشتكت لي وكنت هطلقها منه، والجيران اللي قالولي، منه لله ربنا لا يسامحه".

وأقدم عريس على قتل عروسه بعد مرور 4 أشهر على زفافهما بمنطقة الحكر بنطاق قسم ثان بمحافظة الإسماعيلية.


وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا بالعثور على جثة سيدة تدعى ياسمين، مقيمة بمنطقة الحكر، داخل غرفة نومها مطعونة بسكين وهروب زوجها.


كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.
 

واتهمت أسرة المجني عليها زوجها بارتكاب جريمته بسبب غيرته الشديدة عليه وقيامه بتعنيفها المستمر خلال فترة زواجهم والتي استمرت 4 أشهر، شهد خلالها الجيران علي وقوع التشاجرات بينهما والاعتداء عليها.
 

من جانبها كشفت مصادر أمنية قيام المتهم بتسليم نفسه بالقسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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الاسماعيلية والدة الضحية محافظة الاسماعيلية

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