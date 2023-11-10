فلسطينيون في خان يونس يبحثون عن أحبائهم وسط الركام.. فيديو

بأياد عارية وبإمكانيات بسيطة، بحث عناصر فريق الدفاع المدني الفلسطيني عن جثث من قضى تحت القصف الإسرائيلي وكلهم أمل أيضا في العثورعلى ناجين، وسط ركام المباني التي دمرتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في غزة.



وتجاوز عدد الذين قضوا في الغارات الإسرائيلية 10300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وتقول تل أبيب إنها تستهدف مقاتلي حركة حماس، المتحصنين في الأنفاق تحت الأرض، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.





بينما تتعالى أصوات تعكس القلق الدولي وتدعو إلى وقف لإطلاق النار، في ظل عدم وجود مكان آمن يلوذ إليه المدنيون الذين طالهم القصف الإسرائيلي.

