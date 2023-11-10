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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل قوى عاملة النواب: تخفيض الدعاية الانتخابية يتماشى مع مواقف الرئيس التاريخية

صدى البلد

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مخرجات المؤتمر الصحفي الثاني للحملة والتي أعلنت خلاله عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة وتوجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين معتبرة توجيه الرئيس السيسي لحملته الانتخابية الرسمية بهذا الأمر بمثابة دليل قاطع على المواقف التاريخية الرئيس السيسى للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الصعبة ويضرب أروع المثل في الإنسانية ويؤكد أن لدينا رئيس لا يفكر سوى في قضايا أمته ومهموم بها.


وقالت النائبة سولاف درويش إن الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ووضعها على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة كافة المصريين بمساندة ودعم الرئيس السيسي ليس فقط في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنما في كافة قراراته ودعمها لتأكيد الدعم الشعبي والذي ظهر خلال السنوات الماضية.


وأكدت النائبة سولاف درويش أن استمرار دعم القيادة السياسية التي تستحق عن جدارة واستحقاق إدرة الدولة المصرية هو واجب وطنى وقومي من الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها معربة عن ثقتها التامة فى حرص المصريين على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النائبة سولاف درويش مجلس النواب الدعاية الانتخابية الدعاية فلسطين

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