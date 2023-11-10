بشير عبد الفتاح: مصر تتحرك بمستويات متوازنة في وقف حرب إسرائيل على غزة

قال الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، إن الدور الإغاثي والإنساني الذي تقوم به البلاد منذ اندلاع الأزمة الحالية في قطاع غزة، منوها بأن الأزمة الحالية هي الحرب الخامسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن مصر دائما ما تتحرك في مستويات متوازية ومتنوعة في كل عدوان ضد القطاع، حيث تطالب بوقف إطلاق النار والتواصل إلى هدنة، وإدخال المواد الغذائية والإغاثية.



واسترسل: مصر تناشد دائما بضرورة العودة إلى دائرة المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر تعمل في المسارين، السياسي والإنساني.



وشدد على أن الاحتلال وسلب الفلسطنيين حقوقهم هو سبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلينا أن ندعو إلى تجديد المفاوضات بين الجانبين.