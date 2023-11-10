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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال يستهدف المؤسسات الطبية في غزة

صدى البلد

صرح مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية الطبي للتليفزيون العربي ، اليوم الجمعة، أن أكثر من ألف مصاب والطواقم الطبية ما يزالون في المجمع رغم الذعر من القصف المتتالي.
 

وأوضح أبو سليمة  للتليفزيون العربي أن الاحتلال يمعن في استهداف المستشفيات في غياب محاسبة دولية على جرائمه.
 

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي أن حرب إبادة تشنها إسرائيل على المستشفيات في غزة، مضيفاً أن ما حدث في مستشفى الشفاء إمعان في استهداف المؤسسات الطبية في غزة.
 

وأضاف أبو سليمة  في تصريحاته أن المستشفى تجاوزت السعة السريرية للمستشفى بـ 4 أضعاف والجرحى ينتشرون في الممرات.

ولفت مدير مجمع الشفاء الطبي إلى أن المستشفى الآن في عهدة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي
 

وأكد محمد أبو سليمة أن الطواقم الطبية لن تغادر المستشفى ولن تتخلى عن المرضى بداخله، مضيفاً أنه يتوقع قصف المستشفى بمن فيه في أي لحظة.
 

وأكد أيضاً أن هناك ضابط إسرائيلي هدده بقصف المستشفى باعتباره منطقة عسكرية.

السعة السريرية الطواقم الطبية المؤسسات الطبية المؤسسات المنظمات الدولية مجمع الشفاء الطبي مجتمع الدولي

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