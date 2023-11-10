وزير الري يشارك في مؤتمر أمكاو للصرف الصحي والنظافة العامة بـ ناميبيا

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» في "المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة - AfricaSan 7"، الذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة (٦-١١) نوفمبر 2023 في دولة ناميبيا، بعنوان "تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة".

يهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الأهداف والالتزامات القارية والدولية، مثل "إعلان إنجور" والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وبصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» كرّم الدكتور سويلم كل من "جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وسليمان أدامو وزير المياه النيجيري السابق، و"كارل جوستاف" وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي، على جهودهم المبذولة فى رفع أجندة المياه الإفريقية.

تكريم مصر

كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الإفريقية المكرمة خلال المؤتمر، وكان من بينها دول السنغال وزامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب، وذلك على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

وشهد المؤتمر تكريم الدكتورة نهال عادل، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس؛ تقديرا لجهودها خلال ترؤسها للمجلس خلال الفترة من 2012إلى 2014.

واختتم حفل التكريم بكلمة من الدكتور سويلم أشار فيها إلى أهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها، مهنأ المكرمين ومشيدا بدورهم الهام في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا.