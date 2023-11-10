حفظها مجمدة| لماذا لجأت إسرائيل لسحب حيوانات منوية من قتــلى هجوم حماس؟!.. القصة الكاملة

في خطوة غير معتادة على الإطلاق، قررت وزارة الصحة في إسرائيل أن تسمح بسحب الحيوانات المنوية من جثث الأشخاص الذين توفوا في إسرائيل، وذلك كجزء من الرد على هجوم حركة حماس في شهر أكتوبر. هذه الخطوة أثارت العديد من الأسئلة حول الأخلاق والقانون.

وفي هذا التقرير، سنوضح تفاصيل شاملة تتعلق بهذا القرار الجريء وتأثيره على الأوضاع الراهنة.



سحب الحيوانات المنوية في أعقاب الهجوم

ووفقًا لتقرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، جرى سحب حيوانات منوية من 33 رجلاً من القتلى، مما يشمل 4 مدنيين وبقيتهم جنود. هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على هذه الحيوانات المنوية عبر تجميدها لتعزيز فرص الإنجاب لاحقًا.

إلغاء الشرط القضائي

وسبق أن كان من المفترض على الأرامل الحصول على إذن قضائي لسحب الحيوانات المنوية من جثث الزوج أو الابن بعد الوفاة. ومع ذلك، تم إلغاء هذا الشرط مؤقتًا بسبب الحرب الجارية.