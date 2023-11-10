صحف السعودية| وصول رئيس مجلس الانتقالي السوداني للرياض.. أمطار غزيرة وسيول في عدة مناطق .. غزة تترقب هدنة الإنسانية

أمطار غزيرة وسيول على محافظات السعودية

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل الرياض

بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين لمناقشة الحرب في أوكرانيا

تضيق جيش الاحتلال على قطاع غزة



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة ، عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.



الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن الأرصاد السعودية وقالت أن الفرصة لاتزال مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح سطحية نشطة وزخات من البرد وارتفاع الموج على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



كما نشرت صحيفة الرياض عن بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع كبار القادة العسكريين الحرب في أوكرانيا بحضور وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وأظهرت الصور التي نشرها الكرملين الرئيس بوتين أثناء اجتماعه مع شويجو وجيراسيموف والجنرال سيرجي رودسكوي رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية في مقر التجمع العسكري الجنوبي في مدينة روستوف.

وقال الكرملين "عُرض على القائد الأعلى نماذج جديدة من المعدات العسكرية... استمع رئيس الدولة إلى تقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة".

وزار بوتين الشهر الماضي المقر العسكري في روستوف من حيث انطلق تمرد لم يكتمل قاده رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن في يونيو.



الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن تضيق جيش الاحتلال على قطاع غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها الذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة المقاومة الفلسطينية.



ولم تحدد إسرائيل خططها المحتملة للمستشفى، لكنها قالت إن أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية للمقاومة.

وتقول إسرائيل إن أفراداً من سلاح المهندسين يستخدمون المتفجرات لتدمير الأنفاق في شبكة الحركة الواسعة تحت الأرض.

كما نشرت الشرق الأوسط عن ترقب الهدنة اليومية التي تستمر لمدة 4 ساعات في شمال قطاع غزة؛ للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالخروج من المنطقة التي تشهد معارك عنيفة بين حركة المقاومة حماس وإسرائيل، التي استبعدت في المقابل وقف إطلاق نار.



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن تراجع اسعار الذهب للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تميل إلى التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر أمس الخميس، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1964.50 دولار.

ويتجه الذهب أيضًا إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.

المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن وصول وصل إلى الرياض اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.



وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.