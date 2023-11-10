عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تحصد مركزين ضمن 18 مشروعا بمبادرة للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

حصدت محافظة القاهرة مركزين ضمن ال ١٨ مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وترأسه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.


وحصل مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من د.شيرين علي عبدالله العجرودي ( كلية الهندسة جامعة عين شمس) على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، ومشروع "جديد" المقدم من م.رامي انور شنودة ( شركة جديد ) وهو شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وكان المشروع السفير لمحافظة القاهرة هو مشروع أفران صديقة للبيئة بقرية الفواخير .
وقام رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة بالمحافظات بتفقد جناح المشروعات المتأهلة بمحافظة القاهرة والبالغة ١٨ مشروعًا فى فئات المبادرة ال ٦ .
وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
الجمهورية حيث تسعى مصر لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل .
وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخى، حيث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة .
وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة المستدامة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الإنسان مكرم من الله باختلاف دينه ولونه وجنسه

اتحاد الكرة يصدر قرارا ناريا تجاه بيراميدز بعد مباراة الزمالك| ما هو

حورية فرغلي بعد إجراء عملية في أنفها: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

سر لقاء السيسي وتميم قبل القمة العربية.. ماذا تقدم مصر وقطر؟| خطة إنقاذ غزة

يصيب الجلد والصدر.. اكتشف أعراض جدري القرود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

ليس خيال علمي| الصين تُصنع أول قرد حي بالعالم.. شاهد كيف يبدو؟

حوله الله إلى ثور ووزنه 18 طنا.. ظهور أول دليل ذكر في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

طلعنا بنستخدمه غلط.. الطرق الصحيحة للحصول على فوائد الثوم| هذه أهمها

فيديو

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

هالة صدقي تكشف عن رأيها في موقف بيومي فؤاد وموقف غريب للزعيم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ