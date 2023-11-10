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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلكية جدة تعلن: القمر يقترن بالسماك الأعزل فجر اليوم

صدى البلد

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس يوم السبت 11 نوفمبر، هلال القمر المتناقص مقترناً بالنجم السماك الأعزل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالأفق الشرقي في حال كانت السماء صافية. 

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس.

 ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

 

إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وذلك قبل بضعة أيام من وصوله مرحلة الاقتران لشهر جمادى الأولى. 

الفلك السماك الأعزل

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