برلماني: زيارة أمير قطر تعكس دور مصر الرائد في المنطقة

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة أمير قطر إلى مصر تأتي في توقيت هام للغاية لزيادة التقارب العربي في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات.



وأضاف فرعون، في تصريحات له اليوم، أن الزيارة أيضًا تعكس دور مصر الرائد في قيادة العالم العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ودعم الأشقاء في فلسطين في اقامة دولتهم المستقلة.



وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى العالم العربي أحوج ما يكون للالتفاف حول القيادة السياسية المصرية وتوحيد الصف في مواجهة سطو الغرب على حقوق شعوبنا الأبية التي لا تزال تدفع ثمن فساد الغرب.



وتابع: "ننتظر من هذه القمة وضع نقاط مضيئة تقود منطقتنا العربية لمرحلة متقدمة من الاستقرار والتنمية والمساهمة في تحقيق السلام لأشقائنا في فلسطين".