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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تميز محمد صلاح لاعب الشهر في البريميرليج لشهر أكتوبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير: "رسميًا - محمد صلاح لاعب الشهر في البريميرليج لشهر أكتوبر".

 

تسبب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي في اصابة آندي تاونسند، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي لوتون تاون بالذهول، وذلك خلال مباراة الفريقين.

 

وتعادل ليفربول ونظيره لوتون تاون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصف تصرف محمد صلاح بالشيطاني

واقترب كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز من التسجيل لـ ليفربول، لكن الأخير أهدر أخطر فرصة في المباراة بعد رأسية محمد صلاح للاعب الأوروجواياني الذي سدد فوق المرمى.

 

وعلى الرغم من إهدار نونيز للكرة، إلا أن آندي تاونسند يشعر أن ما فعله محمد صلاح قبل وصول الكرة لـ نونيز كان "شيطانيًا".

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