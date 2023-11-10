رفع الشعور بالسعادة والرضا وتخفيف القلق لدى الطلاب..رسالة دكتوراة للباحثة مروة شومان

حصلت الباحثة مروة أبو الفتوح شومان الخبير التربوي والاستشاري النفسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة طنطا.

وجاءت الرسالة بعنوان (فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي وبرنامج قائم على التعلم الاجتماعي لرفع الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة وتخفيف اضطراب القلق لدى عينة من طلاب الجامعة).

وتهدف الرسالة إلى كشف فعالية البرنامج الإرشادي المعرفي السلوكي والبرنامج الاجتماعي في رفع الشعور بالسعادة، الرضا عن الحياة، خفض اضطراب القلق لدى عينة من طلاب الجامعة، وبيان مدى فعالية البرنامج واستدامة تأثيره بعد ذلك.

وأوضحت الدراسة العلاقة بين احتياج طلاب الجامعات إلى الشعور بالرضا عن الحياة وبين خفض اضطرابات القلق لديهم نتيجة انعكاس الظروف الخارجية عليهم في هذه المرحلة العمرية بالغة الأهمية في حياة الفرد داخل المجتمع، بما ينعكس على أداء المجتمع الذي يحتل فئة الشباب نسبة مرتفعة منه، وذلك من خلال برامج إرشادية واجتماعية تعزز من ارتفاع الرضا عن الحياة والوصول بهم إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية.

وترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلاً من الدكتور عبد الظاهر الطيب أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية بجامعة طنطا رئيساً ومشرفاً، والأستاذ الدكتور إبراهيم الشافعي إبراهيم أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة طنطا مشرفاً، والأستاذ الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية بجامعة طنطا مناقشاً داخلياً، والأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد العظيم رجيعه أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة السويس مناقشاً خارجياً.