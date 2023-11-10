إصابة شخصين جراء سقوط صواريخ على تل أبيب

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، بإصابة شخصين جراء سقوط صواريخ على تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن دوي صافرات إنذار في تل أبيب ومدن تبعد عن قطاع غزة 140 كيلومتراً.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، بقصف الطائرات الاحتلال الإسرائيلية محيط مستشفى القدس بغزة.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع قصف عنيف في منطقة تل الهوى حيث يقع مستشفى القدس الذي تتواجد فيه طواقمها والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس والإندونيسي والعودة و الرنتيسي و النصر في غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.

وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت قبيل منتصف الليل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى.