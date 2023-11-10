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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا

قالت الدكتورة أسماء حسين، أخصائية التغذية، إنه يمكن علاج الأنيميا والوقاية منها من خلال بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية.

وأضافت اسماء حسين عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن هناك عصير طبيعي خارق في علاج الأنيميا يتم استخدامه في منزلهم بشكل رسمي.

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وكشفت" أسماء" عن المشروب الأقوى والرسمي  لمكافحة الأنيميا داخل منزل عائلتها وهو خليط البنجر والبرتقال بالطريقة التالية.

 مكونات عصير الأنيميا 
بنجر مقشر نيء او نصف مسلوق

 برتقال قطع 

موز أو فراولة حسب الرغبة

طريقة عمل عصير الأنيميا 
يتم خفق جميع المكونات في الخلاط ثم تصفيتهم
التحلية حسب الرغبة بالسكر او العسل الابيض 


يمكن اضافة نوع فاكهة اخر مثل الموز او الجوافة او الفراولة لتعزيز الفايدة وتحسين النكهة

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الطريقة الصحيحة لتناول عصير الأنيميا 

 كوب يوميا لمدة شهر يقدر يعالج حالات انيميا نقص الحديد المتوسطة ويعزز ايضا تأثير الادوية في الحالات الشديدة


 تنبيه:يصلح للاطفال والكبار ويجب عدم الاسراف لتجنب حدوث اثار جانبية
 

الانيميا أنيميا نقص الحديد نقص الحديد علاج الأنيميا مشروب الأنيميا عصير الأنيميا

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