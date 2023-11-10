المعابر والحدود : لا سفر اليوم لحاملي الجوازات الأجنبية



اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية مغادرة 5 سيارات إسعاف للجانب المصري عبر معبر رفح تحمل 5 جرحى و6 مرافقين وجميعهم من جرحى الوسطى والجنوب

كما أكدت الهيئة الفلسطينية انه لا يوجد سفر اليوم لحملة الجوازات الأجنبية والمصرية بسبب عدم التنسيق لسفر جرحى غزة والشمال.

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت في وقت سابق بأن معبر الكرامة يعمل اليوم الجمعة ، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين .

وأضافت : أما بالنسبة ليوم غد السبت ، المعبر مُغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين .