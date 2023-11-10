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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الصيني للاستيراد والتصدير: ندعم بقوة الاستثمارات في الدول النامية

يو وين، المدير العام
يو وين، المدير العام للتنمية الدولية لبنك الصيني للإستيراد

أكدت يو وين، المدير العام للتنمية الدولية لـ"البنك الصيني للإستيراد والتصدير"، في الجلسة الإفتتاحية أن البنك يدعم بقوة الدول النامية في إفريقيا من خلال تعزيز الشراكة البناءة مع دول جنوب جنوب في آسيا و إفريقيا، موضحة أن البنك يمتلك الكثير من الثقافة والاستراتيجية الواعدة لتدعيم تلك التوجهات.


وأوضحت، المدير العام للتنمية الدولية لـ"البنك الصيني للإستيراد والتصدير" خلال فعاليات  منتدى الاستثمار جنوب جنوب، على هامش انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البنية في إفريقيا 2023 والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بالقاهرة؛ أن " وين" أن البنك منفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التمويلية في آسيا وإفريقيا لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تتضمن تميكن الدول والأفراد من معدلات التنمية المستدامة وذلك من خلال تبني لسياسات أكثر انضباطا تحقق دعما للاستثمارات المشتركة في منطقة جنوب جنوب القارتين.

 دعم الاستثمارات البينية في إفريقيا وآسيا


وأضافت أنه يتم التركيز من قبل البنك علي آليات دعم الاستثمارات البينية في منطقة جنوب قارتي آسيا و إفريقيا ودعم أدوات التحول الرقمي باعتباره أحد وسائل دعم المشروعات التنموية و تعزيز الشمول المالي في الدول النامية.

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