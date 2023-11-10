إنجاز جديد لقطاع الناشئين للكرة الطائرة بنادي بتروجت

حققت أندية قطاع الناشئين بنادي بتروجت للكرة الطائرة مراكز متقدمة خلال منافسات بطولة القاهرة للموسم الرياضي الجاري ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وتمكن فريقي بتروجت للناشئين تحت 15 عاما وتحت 17 من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى بطولة القاهرة.

كما فاز فريق الشباب تحت 15 عاما بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لفرق الناشئين بنادي بتروجت.

ويتولى رئاسة قطاع الكرة الطائرة بنادي بتروجت الكابتن محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول بالنادي، فيما يتولى الكابتن محمد علي مدير قطاع الناشئين، وهاني السيد عضو مجلس الإدارة مشرفا على قطاع الناشئين من الإدارة.

جدير بالذكر أن محمد مصيلحي تولى رئاسة قطاع الكرة الطائرة وقيادة الفريق الأول في نادي بتروجت بعد نهاية الموسم الماضي، عقب تحقيقه العديد من الإنجازات المحلية والقارية مع النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية.