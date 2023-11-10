السعودية تجهز استئناف عمل سفارة سوريا في الرياض

تمهيدا لاستئناف عملها..

تفقد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السعودي والوفد المرافق له سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض واطلع على الإجراءات التي تمت لإعادة تأهيلها تمهيداً لاستئناف عملها في المستقبل القريب.

واجتمع الدكتور المقداد عدداً من أبناء الجالية السورية الذين كانوا قد بادروا إلى المساهمة والمساعدة في أعمال التأهيل اللازمة لمبنى السفارة معبراً عن تقديره للجهود التي بذلوها للإسراع في عملية التأهيل المطلوبة لمبنى السفارة.

فيما شدد الوزير المقداد علي حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات القنصلية ولجميع السوريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ومعالجة المشكلات التي تواجههم.

وبدورهم عبر عدد من أبناء الجالية السورية الذين تواجدوا خلال اللقاء عن فرحتهم الكبرى لعودة السفارة إلى ممارسة عملها وانطلاق خدماتها المتنوعة في القريب العاجل