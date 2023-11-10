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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا سليم يظهر في تدريب الأهلي صباح اليوم.. شاهد

صدى البلد

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق صورة مران الأهلي صباح اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق :"رضا سليم يظهر في مران الأهلي صباح اليوم وحرص الجهاز الفني علي الاطمئنان علي حالته واللاعب يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال الساعات المقبلة بعد اصابته في الترقوة".

 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدًا السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏


انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏


وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية. واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏
وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي  على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎
 

إسلام صادق الأهلى رضا سليم مران الأهلي التأهيل البدني الترقوه النادي الأهلي

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