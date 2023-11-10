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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة: تدريب العاملين بالسياحة في بورسعيد على المساواة بين الجنسين

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية استهدفت العاملات والعاملين بفندق بورسعيد مصر للسياحة، واستمرت على مدار يومين.

وافتتحت التدريب شيماء نعيم مديرعام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس ، حيث قامت بالتعريف بدور وجهود المجلس فى تمكين وحماية المرأة، وتطرقت الى مشروع السياحة ما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

فيما عرضت سماح حلمي خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض مايكل أيوب الخبير التنموي مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية بالإضافة إلى مفهوم التقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

تناول التدريب أيضآ عرض دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.

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